Viborg forlænger med Jacob Friis

- Resultaterne taler for sig selv, og mindst ligeså vigtigt, søger han konstant forbedringer og udvikling i præstationerne på holdet og hos den enkelte spiller, og vi mener, at Friis og VFF er et perfekt match. Vi er meget glade for, at han også ser sin fremtid her i Viborg, siger sportschef Mads Agesen til klubbens hjemmeside.