Horsens sender Lassen til norsk fodbold

- Der er et stykke vej til startopstillingen for Mikkel Lassen, som det ser ud lige nu, hvor der står flere spillere foran ham til positionerne i midterforsvaret og på backerne, men han får en fin mulighed for at spille fast i Fredrikstad FK, der kæmper med om oprykning til Eliteserien, og det vil være godt for hans udvikling med kontinuerlig spilletid, siger han i en pressemeddelelse.