3. division

Ishøj henter stor AB Tårnby-profil: Mange forsvarsspilleres mareridt

3. divisionsklubben Ishøj IF har sikret sig en offensiv forstærkning i form af Benjamin Warlo, der har været en stor profil for AB Tårnby. Cheftræner Erdogan Aslan mener, at han kan gøre ondt på mange spillere.