Officielt: AaB sælger midtstopper til hollandsk klub

- Af private årsager har det været et stort ønske for Daniel at komme til netop Holland, og med aftalen med ADO Den Haag er vores betingelser for et skifte blevet opfyldt.



- Alene kampantallet (88, red.) vidner om, at Daniel i de seneste knap tre år har været en værdifuld spiller for AaB, og Daniels alsidighed har også gjort, at han udover sin favoritposition i det centrale forsvar ligeledes i perioder har bidraget på begge backpositioner, siger Ole Jan Kappmeier og tilføjer:



- Vi vil gerne takke Daniel for indsatsen for vores klub og ønsker ham held og lykke i Holland, fortæller Ole Jan Kappmeier.