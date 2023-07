Lodtrækning: AaB trækker Jyllandsserie-hold i pokalen

Sjælland/Lolland/Bornholm:

KFUM, Roskilde - Brønshøj BK

B.1960 - Gørslev IF

Amager FF - IF Skjold Birkerød

Listrup U&IF - B.93

BK Frem - BK Skjold

HIK - Fremad Amager

Greve IF - Nykøbing FC

Taastrup FC - Glostrup FK

Tune IF - BK Frem Sakskøbing

Allerød FK - Vanløse IF

BSF - Hillerød Fodbold Elite

LSF - AB Gladsaxe

Køge Union - AB Tårnby

FC Nakskov - FA 2000

Tårnby FF - HB Køge

Bispebjerg BK - Ringsted IF

Dragør BK - FC Helsingør

NB Bornholm - Bagsværd BK

B 1908 - FC Roskilde

Vallensbæk IF - Ishøj IF



Fyn/sydlige del af Jylland

KRFK - Esbjerg fB

Dalum IF - OKS

Tåsinge f.B. - Aabenraa BK

Morud/Veflinge - Næsby BK

Kolding Boldklub - Varde IF

Otterup - SfB Oure FA

AC Horsens - Sønderjyske

KFUM Odense - Middelfart BK

Bredballe IF - FC Fredericia

FC Avrasya - Kolding IF

B 1909 - Fjordager IF



Midt og Nordjylland

ASA Aarhus - IF Lyseng

tst Fodbold - Vejgaard B

Young Boys FD - Vendsyssel FF

Højslev Station IF - VRI

Aarhus 1900 - Hobro IK

Ringkøbing IF - Kjellerup IF

Viby IF - Holstebro BK

Egen UI - AaB

Thisted FC - Brabrand IF

Odder - Skive IK

Søften GF - Gug B

Nørresundby FB - Aarhus Fremad

Nibe BK - Oversidder

Jetsmark IF - VSK Aarhus