AGF-boss: Sjældent at finde en med Ankers profil

- Tobias har været gennem en god udvikling i de senere år, og har især i seneste sæson vist sig som en af de mest talentfulde forsvarsspillere i NordicBet Ligaen, hvor vi har fulgt ham længe og har været imponeret over, hvordan han er vokset som spiller.



- Det er sjældent man finder en spiller med den profil som Tobias har; Ung, høj, venstrebenet og med fysisk styrke - det giver ham en god ballast for hans videre udvikling.



- Så vi er glade for, at Tobias har valgt os som sin næste klub til at fortsætte sin positive udvikling. Han bliver en god tilføjelse til vores trup, hvor han både styrker bredden og konkurrencesituationen, siger AGF-bossen.