KLUMME: VAR er fodboldens version af Black Mirror

Så er dette virkelig, hvad vi ønsker? Er vi tilfredse med at blive reduceret til passive modtagere af teknologi, der dikterer spillets retning? Jeg vil hævde, at vi som fodboldens tilskuere fortjener mere. Vi fortjener at blive inddraget i beslutningsprocessen, at forstå, hvad der foregår, og at have muligheden for at deltage i diskussionen på lige vilkår allesammen.