Officielt: Schjelderup skifter til FC Nordsjælland

- Da Andreas skiftede til Benfica i vinter, havde vi selvfølgelig ønsket, at vi kunne beholde en spiller med hans kvaliteter, men vi forstod også godt, at det var en stor mulighed for ham at tage videre. Nu glæder vi os til gengæld meget over at se ham tilbage i FCN, og jeg er sikker på, at vi kan hjælpe hinanden i denne her sæson, siger sportschef Jan Laursen.