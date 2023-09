AaB siger farvel til Sousa: Bud levede op til forventningerne

- Allan Sousas fodboldmæssige evner har været åbenlyse for enhver, der har fulgt AaB de seneste 14 måneder, og derfor har der også været interesse for ham fra forskellige klubber, og da vi modtog et bud, der levede op til vores forventninger, valgte vi at acceptere tilbuddet.



- Vi vil gerne takke Allan for indsatsen for AaB og ønske ham held og lykke i den fortsatte karriere.