Officielt: AaB sælger Allan Sousa

- Jeg vil gerne udtrykke min store taknemmelighed for alle i AaB og alle klubbens fans. Jeg har været glad for at være i Aalborg det seneste år, og jeg føler, at jeg også har gennemgået en god udvikling i klubben, siger Allan Sousa og fortsætter:



- Uanset hvor i verden jeg er, vil jeg følge AaB som fan, og jeg vil ikke afvise en gang i fremtiden at vende tilbage til klubben, og i første omgang ønsker jeg, at AaB vil fortsætte med at have succes i den igangværende sæson.