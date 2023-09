AGF præsenterer nyt flot regnskab - forventer kæmpe overskud næste år

- Det er ambitiøse projekter, der vil skabe afgørende forudsætninger for, at vi kan udbygge vores forretningsområder til det fulde potentiale. Men vi må ikke glemme, at der venter os store udfordringer i de kommende år, og det er altafgørende, at alle i og omkring AGF fortsat holder det rette fokus, trækker i samme retning og arbejder hårdt for at få det optimale ud af de givne rammer, udtaler direktør Jacob Nielsen.