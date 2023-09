Hasani nyder FC Helsingør: Fedt at være tæt på Brøndby

- Det er rigtig godt. Det er dejligt at være tilbage. Jeg kender jo Danmark, da jeg har været her før. Det er meget nemt. Klubben har gode tanker om fremtiden, og jeg er her for at hjælpe dem. Jeg vil gøre mit bedste. Jeg er glad, og jeg vil gøre mit bedste, så holdet præsterer, siger Hasani til bold.dk og tilføjer.