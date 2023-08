Frem har hentet tidligere Superliga-spiller: Vil være topscorer

- Jeg er taget til Frem, fordi mig selv og klubben regner med, at vi skal spille med om oprykning. Jeg kunne godt se mig selv i det projekt. Jeg har haft nogle snakke om, at jeg godt tænke mig at få gang i min målscoring og blive en vigtig profil på holdet, så det tiltalte mig at spille med om oprykning og forsøge at blive en profil på holdet, siger Kristian Lindberg til bold.dk og tilføjer.