Agger og Jacobsen er færdige i HB Køge

- Jeg kan kun sige, at Daniel og Lars har arbejdet loyalt i to sæsoner under skiftende og vanskelige forhold. De har været fokuseret på at udvikle spillerne og skabe de bedste resultater. Også den kommende sæson skal vi holde igen og reducere yderligere i spillerbudgettet. Jeg har fuld forståelse for, at Daniel og Lars i det lys mener, at det er tiden at give faklen videre, siger HB Køges direktør, Per Rud.