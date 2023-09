Fra FCN til HIK: John Faxe snakkede med Per Frimann

- Da jeg er kommet til HIK, har jeg snakket med Per Frimann (HIK-sportschef, red.) om hele processen, og hvad de forventer af mig i forhold til cheftræner Daniel (Simacon, red.). De er meget afklarede om, hvad de vil have af spillerne og prøver at opbygge. På den måde var det en no-brainer for mig. Jeg er kommet til et sted, hvor der er styr på tingene i forhold til, hvad de vil have.