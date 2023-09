NordicBet Liga

Fremad A-profil blev solgt til Hillerød: Var på tide at komme videre

Markus Bay har vinket farvel til Fremad Amager, da han blev solgt til Hillerød på Deadline Day. Den nye Hillerød-profil siger til bold.dk, at han glæder sig over skiftet. Tiden var inde til at forlade Fremad Amager, mener han.