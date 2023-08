Afviste Vendsyssel: Islandsk klub har hentet dansk angriber

- Jeg havde et kontrakttilbud fra Vendsyssel, som lå klar på to år mere. Jeg valgte at sige, at jeg skulle spille. Det var vigtigt med fast spilletid. Jeg har været helt vildt glad for min tid i Vendsyssel, og jeg synes også, at jeg har gjort det godt i de kampe, hvor jeg er startet inde, siger Søjberg til bold.dk og tilføjer.