Bizart: Klaus-Dieter Müller drev Jammerbugt ulovligt i mere end et år

Malmö FF vil ikke bekræfte beløbets størrelse over DR, eller hvilken konto pengene blev overført til. Den svenske klub oplyser, at man intet har at gøre med Müllers køb af Jammerbugt, men siger, at tyskeren havde et godt netværk i Afrika, og at et samarbejde med udleje af spillere til en dansk klub var det, man betalte for. Klaus-Dieter Müller nægter at have modtaget penge fra Malmö.