Dansk back skifter klub i Tyskland: En no-brainer

- Det var en no-brainer, da jeg fik muligheden for at spille for min tidligere træner, som jeg har et rigtig godt forhold til. Jeg kommer også op på et højere niveau, da jeg har planer om at vise mig frem på et lidt bedre scene med lidt mere opmærksomhed. Den tyske Regionalliga er rigtig god, og jeg tror, at mange i Danmark undervurderer ligaen i forhold til niveauet og standarten af klubberne.