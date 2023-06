Lyngby henter Jonathan Amon

- Vi har i hvert fald kunne konstatere, at Amon er fit til at træne og han har haft en god første uge her. Alle kan huske både topniveauet, men også de mange skader, der desværre har forfulgt Jonathan i karrieren. En fit Jonathan Amon er en profil i Superligaen, og det håber vi selvfølgelig at forløse. Men vi tager det hele meget stille og roligt, og med aftalen her er der ro til at vi finder ud af, om Amon kan komme tilbage i Superligaen – i en kongeblå trøje, siger Nicas Kjeldsen.