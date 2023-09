Nykøbing tog fusen på Esbjerg: Fejret med landskamp i bussen

- Det var en vild kamp. Der blev spillet i et højt tempo. Jeg synes, at det var sindssygt god reklame for 2. division, og det er virkelig blevet en stærk og kompetitiv række, hvor man skal være der i alle kampe. Vi kom egentlig ud og var fint med i starten af kampen. Det er klart, at Esbjerg sad mest på bolden og fik lagt et okay tryk på. Det var dog uden at blive farlige før efter 20 minutter, hvor de scorede til 1-0.