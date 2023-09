ECL

0-3 til 4-3: Ryan kostede da AZ blamerede sig i pinagtig fadæse

AZ Alkmaar gik til pause med en 3-0-føring men stod med ingenting efter 90 minutter, da upåagtede Zrinjski havde vendte et truende nederlag til en mirakuløs 4-3-sejr på 35 minutter. Mat Ryan så ikke for heldig ud på to af målene, og Jens Odgaard fik de sidste fem minutter på banen.