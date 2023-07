Lyngby udlejer back til FC Fredericia: Træder direkte ind i trup

- Mikkel Juhl er en spiller, vi kender godt og har mødt en del gange i sin tid hos Nykøbing Falster. Han var en profil i forrige sæson i NordicBet Ligaen, og blev derfor købt af Lyngby Boldklub. Han har dog ikke fået den ønskede spilletid, og har derfor brug for at komme ud og spille på et højt niveau, siger Stig Pedersen, der er direktør i FC Fredericia.