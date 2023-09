Officielt: OB sender Tongya til Cypern

- Når vi har set over den samlede trupsituation og hvilken balance, vi stræber efter i karakteristika og antallet af spillere, der er direkte konkurrenter, er vi landet på, at dette er en god løsning for alle parter. Vi ønsker Franco alt det bedste i låneperioden, fortæller OB's fodbolddirektør Björn Wesström til klubbens hjemmeside.