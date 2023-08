AaB-talentchef om ung kant: Fantastiske spidskompetencer

- Anders er et kæmpestort talent, der har gennemgået en stor udvikling på AaB Akademiet, siden han kom hertil som 12-årig. Det skal der også lyde en stor ros til hans forskellige akademitrænere for. Anders besidder nogle fantastiske spidskompetencer med sin acceleration og topfart. Samtidig kan han bare blive ved og ved, og det er sjældent, at man ser spillere med sådan en fysisk pakke.