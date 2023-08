Toutouh tog selv kontakt til B.93: Skal ikke spille for os

- Han var selv lidt opsøgende over for os i forhold til, om han kunne komme ind som træner, og så opstod kontakten mellem ham og jeg. Han var inde til et møde, hvor jeg skulle lære ham lidt at kende, og så skulle jeg se, hvad han bød ind med, og jeg havde en fornemmelse af, at det kan blive rigtig godt. Vi havde et opfølgende møde angående den rolle, som vi kunne tilbyde, og hvad vi kan gøre for, at han bliver en dygtig træner. Det sagde han ja til.