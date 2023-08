Knivskarp Dario Dumic om spansk klub: Har været ekstraordinært

- Først og fremmest er det planen, at vi skal stabilisere os i ligaen. Klubben har rykket op tre år i streg. For mit eget vedkommende er det at blive integreret så hurtigt som muligt i klubben og på holdet. Klubben har været sindssygt behjælpelig. Det kniber lidt med det spanske, men jeg satser på at lære det rimelig hurtigt, da jeg lærte sproget hurtigt i Tyskland og Holland, siger Dario Dumic til bold.dk.