NordicBet Liga

FC Fredericia-profil har planen klar: Skal ødelægge deres spil

Emilio Simonsen fortæller, at FC Fredericia skal møde et godt B.93-hold, der har stor selvtillid i øjeblikket. FC Fredericia-profilen mener, at mandskabet skal forsøge at ødelægge Østerbro-klubbens spil i fredagens opgør.