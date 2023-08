Dansk back i drømmeskifte til Hvidovre: Ro efter kaotisk tid

- Det har været vigtigt for mig at få ro på og komme hjem, hvor jeg har venner og familie tæt på efter en lidt kaotisk tid. Mulighed for at spille i Superligaen var rigtig fed. Jeg har snakket meget med mange af mine gamle holdkammerater, og de er glade for at være derude. Det er et godt omklædningsrum, så det skulle jeg teste af, siger Philip Rejnhold til bold.dk og tilføjer.