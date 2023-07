Hvidovre-nyindkøb er klar i mælet: Kan sagtens klare os i Superligaen

Midtbanespilleren kan godt mærke, at Hvidovre har et noget mindre setup end AC Horsens, men Gemmer var klar til at springe på den nye 3F Superliga-klub med det samme. Han fortæller dog, at det er lidt vemodigt at sige farvel til AC Horsens efter tre et halvt år i klubben, men Gemmer havde brug for en luftforandring.