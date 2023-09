Efter svær tid: Tidligere AGF-talent vader i succes i 3. div.

- Jeg har lidt mere i bagagen, men jeg havde en svær start på seniortiden, da jeg havde problemer med at spille mig på holdet i VSK Aarhus i 2. division. Jeg havde også svært ved at spille mig på Lyseng-holdet til at starte med. Jeg fik for alvor forløst potentialet i den seneste sæson, hvor jeg scorede 15 mål. Jeg har fortsat udviklingen i denne sæson, og det er super dejligt at se, at bolden går ind fra tiden, siger Fæster til bold.dk.