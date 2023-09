North American Soccer League

Morten Karlsen er historisk i USA: Vendte nedsmeltning til succes

Morten Karlsen, der er cheftræner for det amerikanske USL-mandskabet Orange County SC, er blevet kåret som månedens træner for anden gang i træk, og det er historisk. Den tidligere Superliga-spiller fortæller til bold.dk, at han nyder successen.