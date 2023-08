Profileret seriehold henter Ricki Olsen

- Det er lidt lagt på hylden. Det gjorde det ret hurtigt i Slagelse, da Carsten (Hemmingsen, red.) blev fyret halvanden måned efter, at jeg startede. Så var det ret hurtigt fodbold, som jeg skulle koncentrere mig om. Det ligger ikke kortene lige nu, men jeg har selv ambitioner om, at jeg godt kunne tænke mig at gå den vej på et tidspunkt.