2. division

Forsvarer forlader Horsens: EfB er tilbage på sporet trods stor fiasko

Tobias Stagaard siger farvel til AC Horsens og goddag til Esbjerg fB. Han siger til bold.dk, at han ikke er bekymret for at tage til den vestjyske klub, da Stagaard mener, at Esbjerg er tilbage på sporet.