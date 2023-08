Rødt kort startede mareridt for B.93: Føler mig medskyldig

- Jeg har det selvfølgelig ikke særligt godt med det. At se, at det kollapsede, var på ingen måde sjovt ikke at kunne hjælpe. Det var mig, der fik det røde kort, så jeg var også medskyldig i, at de blev sat i den position ved at spille med en mand i undertal. Det var mod et Fredericia-hold, hvor vi i de første 50 minutter af kampen sagtens kunne være med på deres niveau.