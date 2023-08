Tidligere Superliga-spiller valgte B.93: Havde flere bejlere

- Så kom B.93 på banen tidligt i forløbet, og vi havde nogle samtaler. Jeg fik lov til at overveje det lidt. Jeg synes, at klubbens værdier samt den måde, som klubben vil spille på, er gode, og jeg ville gerne sætte et aftryk. Det handler om at løfte klubben og skabe en kultur. Det er noget af det, som trak i mig, siger Egeris til bold.dk.