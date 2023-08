Store tæv til FC Helsingør: Hasani er ikke bekymret

- Vi startede sæsonen rigtig godt, og vi har vandt et par kampe i træk. Vi spillede en god kamp mod AaB, men de seneste par kampe har ikke været gode. Vi har manglet nogle spillere. Det har været en tre-fire skader. Alting kan ske i fodbold, men vi tror på det, fordi vi har et godt hold, og jeg tror, at vi kan komme igen, siger Ferhan Hasani til bold.dk.