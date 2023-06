U19-anfører forlader FCK: Har snakket med Superliga-klubber

- Det er da mega sørgeligt at sige farvel til FCK, det er det altså. Det er jo blevet ens andet hjem, og man har tilbragt så meget tid her og altid været glad for at kunne fungere godt med alle lige fra cheftrænere til materialemand og alle de andre, der har stået for tingene her i klubben, fortæller Emil Møller til klubbens hjemmeside.