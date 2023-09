Dansk midt har succes i Island: Hårdt at blive valgt fra i Randers

- Jeg har spillet meget fodbold på ungdomsniveau, men jeg har ikke fået særligt mange minutter som senior. Jeg blev 21 år, og jeg tænkte, at jeg skulle have nogle seniorminutter. Man er fodboldspiller for at spille kampe. Jeg manglede at få spilleminutter. Jeg havde en god snak med trænerne i Randers, og de syntes også, at det var en god idé, at jeg blev udlejet, så jeg kan få mere erfaring, siger Oliver Bjerrum Jensen til bold.dk.