Sagde nej til 2. division: Skovshoved henter tidligere topscorer

Dino Karjasevic oplyser til bold.dk, at han har valgt at skifte tilbage til Skovshoved, der huserer i Københavnsserien. Han har en fortid i Skovshoved, og han kommer til klubben fra Danmarksserie-klubben Allerød. Han fortæller, at han havde mulighed for at tage til 2. division.