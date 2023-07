Træningskampe

FC Helsingør tabte til Silkeborg: De spiller rigtig flot fodbold

FC Helsingør var tirsdag en tur på JYSK Park for at møde Silkeborg IF i en testkamp. Silkeborg vandt med 1-0, og FC Helsingør-spiller Frederik Karlsen tager hatten af for Superliga-mandskabets præstation.