Askou overraskede Horsens: Anede intet for to dage siden

- Selvfølgelig ved jeg godt, at nogle mener, at nedrykning er lig med, at cheftræneren skal gå, og det synes nogle i Horsens måske også, men for det første er vi ikke en klub, der bare sparker folk på porten, når vi kan se, at der bliver leveret et dedikeret og godt stykke arbejde i dagligdagen, og der er opbakning fra spillergruppen og staben omkring.