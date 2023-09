Vildt drama: FCM fik forløsende sejr i overtiden

Herefter begyndte FC Midtjylland-mandskabet at æde sig stille og roligt ind i opgøret, og efter ni minutter fik sydkoreanske Gue-Sung Cho en gylden mulighed for at sparke hjemmeholdet i front, da han slap alene igennem i feltet. Angriberen sendte dog sin afslutning lige i favnen på Martin Hansen og begik desuden frispark i situationen.