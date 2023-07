AB hapser Rasmus Brodersen i B.93

- Jeg kan garantere, at jeg vil gøre mit bedste, for at holdet når sine mål i den nye sæson. Gladsaxe Stadion er et fedt stadion, så jeg glæder mig til at spille på min nye hjemmebane, siger den 21-årige venstre back til hjemmesiden, hvor også cheftræneren sætter ord på tilgangen.